李司棋舊照出土連自己都未見過　網民激讚稱撞樣陳法拉

現年69歲的李司棋非常跟得上潮流，經常在IG分享自己的動態。日前，她又出新post，貼出一張舊相，樣子可人，粉絲們都大讚靚女！

舊相出土，網民都勁Like！（Instagram@leeszekee）

有網民就話司棋姐貼的舊照跟陳法拉神似。（Instagram@falachenfala）

點擊下圖睇吓陳法拉似唔似司棋姐！

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司棋姐貼出來的舊照中，見到一頭黑長髮的她，非常清純，而且眉清目秀，真是令人有初戀的感覺啊！司棋姐留言寫︰「謝謝fans傳來，連我自己也沒見過這張舊照片。」藝人黃翠如和黄智賢不約而同留下了「心心眼」的表情符號，而不少網民們發現當年的她，跟陳法拉撞樣！他們紛紛留言︰「有少少似現在的法拉」、「以前很美，現在還是很美」、「陳法拉好似sze kee姐吖」等。

司棋姐現在都Keep得好好，深愛網民歡迎。（Instagram@leeszekee）

司棋姐在1967年，畢業於麗的電視第二期藝員訓練班，之後以「高荊慧」的名字參選香港小姐競選，並在「香港公主」組別獲得冠軍，加入娛樂圈，所以美貌當然出眾。司棋姐演出大量令人深刻的角色，近年她又潮玩IG，人氣非常之高！

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