【多圖】台女星愷樂生日被男友狠撇　保留愛情禮物令人心酸　

台灣綜藝節目《娛樂百分百》的單元《凹嗚狼人殺》，衍生出一班《狼人殺》高玩，除了陳零九、邱鋒澤、偉晉外，美女組的梁以辰、紀卜心，也有一班粉絲支持，而身兼主持的愷樂，更因為進步神速被激讚，不過這位大美女感情生活卻是交白卷，原來她有著慘痛的情傷經歷。

愷樂在節目中自爆生日當天，被男友狠飛。（Youtube影片截圖）

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愷樂近日上小S及蔡康永的綜藝節目《花花萬物2》，該集主題是圈中的黃金盛女，同場嘉賓還有愷樂好友小甜甜(張可昀)，二人現時均是單身，而節目組特別進入二人的閨房，深入認識她們，找出她們單身的原因。節目中愷樂提到她是在生日當天，被交往5年的男友狠飛，其後才知道對方背著她跟其他女仔曖昧，之後愷樂進入了1年多的空窗期，只是想不到愷樂仍保留了打算送給前度的禮物。

節介紹了愷樂的閨房，以粉紅色為主。（Youtube影片截圖）

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節目拍攝到愷樂的寓所，除了見到愷樂的愛犬外，她的閨房以粉紅色為主，充滿少女情懷，還有一幅牡丹圖，愷樂表示可令房主更加美麗可愛，只是想不到愷樂竟然是星戰迷，收藏了不少黑武士的精品及激光劍。之後進入到愷樂的衣帽間，發現了很多包包，而愷樂自爆很多包包也是小豬羅志祥送給她，是每年的生日禮物。不過當蔡康永提到愷樂跟小豬的緋聞，愷樂馬上激動澄情，但承認以前曾喜歡過對方，只是之後未有下文，但小豬每年送她包包，卻無疑帶有「友情以上，戀人未滿」的感覺。

愷樂加盟小豬旗下，事業即時大躍進。（愷樂IG圖片）