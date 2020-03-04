菊梓喬辭演《現代愛情故事》：呢個係公司同監製安排

菊梓喬（Hana）今天（３日）出席《星夢娛樂》的星夢群星「疫境同行主題曲」拍攝活動，Hana表示這次是用了歌曲《陪著你走》再改了歌詞去唱，她說：「今次係好充滿正能量同窩心嘅歌，我唱完都會覺得疫情唔係最可怕，保重自己身體先最重要。我知道唔容易，但希望大家會互相勉勵大家，多啲鼓勵。」

Hana知道近來香港人生活過得不容易。（許朝睴攝）

近幾個月Hana坦言收入是減少了，甚至乎是零收入，她笑言早已經習慣：「好多工作要延期，多咗時間屋企創作新歌。收入方面可以講係冇，但冇辦法。我相信一定會好，（零收入？）我經常性，尤其是做呢行，我哋冇底薪。我剛出道時候成年都冇入係會有，咁逆境都過慣。呢次係我哋避免唔到嘅事，所以係考驗，最緊要心態要好。」

雖然疫情關係收入減少，但Hana笑言發現了原來這世界是有很多愛的，因為很多沒有聯絡的朋友會常常關心她口罩還夠不夠。（許朝睴攝）

談到拍劇工作，早前她接拍了《現代愛情故事》，但現在辭演了這部劇集，她解釋：「呢個係公司同監製安排，佢哋傾完之後，原來我同另一套劇撞咗期。我依家未確定新劇套名，佢哋經過討論好之後，最終決定我要辭演《現代愛情故事》，都係幾可惜。我都睇哂劇本，諗好會點演呢個角色，依家真係會可惜。」