【李屍朝鮮2】煲第二季前必需重溫的4大重點　世子出城唔係為走難

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新冠肺炎COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，多部電影延遲上映，但串流平台可沒休息，備受注目的《李屍朝鮮》（킹덤/Kingdom）第二季全六集終於上線。當初《李屍朝鮮》第一季於Netflix上線後好評如潮，而第一季的結尾埋下的「活屍關鍵」伏筆，也讓人更期待第二季的登場，況且現今疫情狀況與劇中不謀而合，也許待在家裡追劇就是最好的選擇。在觀賞第二季之前，就帶各位複習第一季的重點劇情，讓看劇馬上進入狀況。

《李屍朝鮮》第一季上線後好評如潮。（《李屍朝鮮》劇照）

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注意！以下含第一季劇透

《李屍朝鮮》背景設計於16世紀末日本入侵朝鮮後的朝鮮王朝，起點始於世子李蒼某日想探望臥病在床的父王，卻一直遭阻擋，正當他偷偷潛入皇宮，卻發現父王已經變成全身散發惡臭的怪物，為了追查父親的怪病，李蒼偵查到有一種殭屍瘟疫正在全城擴散，被感染的人都會成為嗜血的活屍。而朝野的奸臣趙學柱除了利用自己的女兒海源趙氏外，也想趁機掌握大權，藉瘟疫一併除掉王世子的存在。

煲《李屍朝鮮》第二季前必睇！點圖看第一季4大重點▼▼▼

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【本文由「電影神搜」授權轉載。】

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