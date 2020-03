【新冠肺炎】《復仇者》男星Idris Elba確診：檢測前冇明顯病徵

新冠肺炎(俗稱武漢肺炎)疫情在歐美多國蔓延,早前已有多名荷李活影星證實確診,今日(17/3)零晨英籍男星Idris Elba亦在個人社交網站Twitter發文證實自己確診新冠肺炎,更自拍一段短片向網民表示自己現時情況還好,呼籲外界不用擔心。

現年47歲的英籍男星Idris Elba較早前在個人Twitter帳號,發文指自己於早上已進行新冠肺炎檢測,檢測結果為positive,同時他亦指自己確診前未有明顯症狀,但認為自己可能觸及病源隨即接受檢測。Idris Elba在該帖文末段表示,將會在Twitter內更新自己情況,並強調自己情況還好,呼籲粉絲不用驚慌。Idris Elba在該帖文中亦上載一段自拍短片,講述自己現時情況,神情相當凝重。

Idris Elba在社交平台表述。(Twitter@Idris Elba)

Idris Elba發佈的帖文全文如下:

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to virus. Stay home people and pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing. No panic.

Idris Elba今年47歲,屬近年荷李活活躍影星,自95年出道以來曾出演超過100部電視及電影作品,02年憑HBO劇集《警網》的演出一舉成名,近年亦出演多部賣座電影,包括在Marvel的《雷神奇俠》系列及《復仇者聯盟》系列出演海姆達爾,以及《悍戰太平洋》系列、《星空奇遇記》系列及《普羅米修斯》等。

Idris Elba面容憔悴。(Idris Elba@Twitter)

Idris Elba曾在2016年被《時代》雜誌列入世上最具影響力的百大人物之一。(網上圖片)