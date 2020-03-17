【慶餘年】雞腿姑娘有樣有氣質　李沁出土舊照大變化

好多網民都覺得李沁就算素顏都十分靚。(視覺中國)

《慶餘年》中嘅雞腿姑娘仙氣十足，令范閑對佢一見傾心，甚至連悔婚都無所謂。現年29歲的李沁08年因在少年版《紅樓夢》飾演薜寶釵而打開知名度，其後因《建黨偉業》獲百花獎新人提及，李沁過去一直都係sell靚同氣質，早前佢素顏現身國內機場，獲不少網民大讚。

12年前嘅李沁打扮都幾慘不忍睹

但初出道嘅李沁真係絕對同靚無關。(視覺中國)

之不過，李沁嘅靚係天然定係加工？原來早在幾年前已經有網民討論過，有指少年版《紅樓夢》開拍時，由於導演李少紅對演員臉形極高，所以有部份演員直接手執劇組定妝照去到北京某醫院，要求醫生跟住整。

出道無耐開始走成熟路線，呢個係20歲嘅李沁。(視覺中國)

睇返12年前嘅舊照，李沁當時同「靚」、「氣質」完全沒有半點關係，有嘅只有土氣。不過，當時只有18歲嘅李沁只係上海戲劇學院學生一名，屋企亦非大富大貴，見佢出席《紅樓夢》宣傳活動時，唔好話妝，就連打扮都普通到不得了，就連身材都看似未發肓完成。到兩年後嘅《建黨偉業》，李沁打扮成熟到不得了，完全唔似一個20歲嘅少女。

都係追劇算啦

或者係因為之後接拍嘅作品，大多以青春喜劇為主，李沁愈來愈年輕化，而皮膚亦愈來愈白，不過，最明顯嘅係佢較為闊嘅鼻翼，近年亦慢慢變得又尖又細，眼睛亦變得又大又充滿電力。所謂女大十八變，李沁絕對係最好嘅示範。

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如今嘅李沁又白又靚