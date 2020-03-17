【新冠肺炎】21歲樂華前練習生詐騙成立遭判刑　網友：自作自受！

前樂華娛樂練習生黃智博因利用疫情以「賣口罩」為名進行網絡詐騙，於2月被警方逮捕，事後遭公司緊急解約，今日（17日）於上海開庭審理。

據內地媒體報道，黃智博在庭審中表示，自己沒有工作，平時無收入，曾尋找醫用口罩的資源，不過沒有找到，對於為什麼詐騙對方錢財，他解釋到：「我當時一時衝動把人拉黑了，後面我覺得自己很不對，想退賠，但還沒來得及退賠就被抓了。我知道我錯了，我擔心自己的父母身體。」在最後的陳述中，黃智博再次懺悔：「這件事情真的是我做錯了，我覺得很愧疚，想找被害人退錢，但自己的號被封了就找不到他，後來想加她老公的號想退就被抓了，真的很對不起，我知道自己錯了。不希望自己的事情影響了父親的身體。」

黃智博以「賣口罩」為名，進行詐騙被捕。（微博@黃智博HUANG）

法院認為，黃智博的行為已構成詐騙罪，但考慮他自願認罪認罰，並在家屬的幫助下全數退還被害人11.7萬元（約13萬港元）的贓款，取得對方諒解，因此從輕從寬處罰，最終判決有期徒刑三年三個月，並罰款1萬元（約1.1港元）。

黃智博為自己的違法行為付出代價。（微博@黃智博HUANG）

黃智博今年只有21歲，在被警察逮捕之後，他家姐曾貼長文透露他們是務農家庭，收入微薄，因父親患有心臟病，需要一大筆醫療費，被迫輟學打工，所以文化程度低，法律知識薄弱。而春節後，黃智博發現爸爸開始變差，在沒有收入來源的情況下，他做出了令人痛心的違法行為，對他人造成傷害，同時向大家道歉。