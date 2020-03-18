【婚前21天 】林麗吟獨自影婚照好孤獨　吳尊：我們不能公開

台灣人氣男星吳尊近來孖太太林麗吟上內地綜藝節目《婚前21天》，繼被網友狂鬧瞞婚欺騙粉絲之後，近日又因為他為了自己的演藝事業，讓太太獨自一人去影婚紗照，再次令不少網友對他的人設感到失望，更替林麗吟感到委屈。

吳尊﹑林麗吟齊齊上節目《婚前21天》。（《婚前21天》微博圖片）

在最新一集節目中，吳尊同太太林麗吟就邀請了至親來到他家作客，在閒話家常中，林麗吟的大嫂就聽說她曾經影過一輯個人婚紗照，繼而她就非常大方地在鏡頭前公開這一段回憶：「我是想說要準備懷孕，所以我就去拍。因為那個時候我還很瘦就趕快去拍。」眼見林麗吟孤獨一人影婚紗照，她的大嫂就開始質問吳尊，為什麼她要一個人去影婚紗照，原來這一切與吳尊的演藝事業有關：「因為那個時候在台灣，我們也不能就是說公開。假如我一去拍的話，全世界都知道了，所以就沒辦法。」可想而知林麗吟為了他果真犧牲不少。

不少網友眼見林麗吟做孤獨新娘都替她感到可憐，紛紛在微博指責吳尊：「老婆當成這樣也太可憐」﹑「對老婆不負責對粉絲不負責」﹑「好委屈」等，不少人都對吳尊感到非常無語了。

一家人回憶當年事。（《婚前21天》微博圖片）

林麗吟曾一個人去影婚紗照。（娛樂扒星微博圖片）

事實上，林麗吟為了吳尊已經不止犧牲一次，據網友在微博貼圖指，吳尊昔日的團友辰亦儒就曾在某綜藝節目中爆料，指出林麗吟曾為了同吳尊一起去旅遊，而特地裝扮成空姐一同前行，如此一來外界就不知道他們的關係，可見林麗吟為了吳尊的確承受了不少壓力。

辰亦儒爆吳尊料。（七百里加急速煎餅微博圖片）