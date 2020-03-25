盤點佐藤健10套必睇作品：犬屋敷、浪客劍心、當這地球沒有貓…

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DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來帶你好好認識這位新一代日本大勢男，不管你是叫他日本玄彬還是砂糖健，他的魅力只會有增無減！

帥氣高冷醫生天堂浬、呆萌癡情的佐倉七瀨，再加上撒糖無極限的橋段，每一集都讓你的畫面變成一片空白，隔著螢幕都害羞的直接融化啊！（《戀愛可以持續到天長地久》劇照）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年03月22日至2020年03月21日，共兩年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『佐藤健作品』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（DailyView網路溫度計授權使用）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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