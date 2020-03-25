盤點佐藤健10套必睇作品：犬屋敷、浪客劍心、當這地球沒有貓…

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年03月22日至2020年03月21日，共兩年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『佐藤健作品』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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