伍家謙IG首度公開「阿太」仙氣靚樣　網民激讚：以為係苟芸慧！

40歲無綫前體育主播伍家謙，與太太Betty結婚6年，早前興奮宣布太太懷孕。伍家謙一向對太太保護有加，從來沒有正式公開過太太樣貌，但日前竟破天荒上載老婆靚爆側面相，留言說：「以前聽人講，話女人大肚嗰陣最靚。我冇諗過靚到咁。」

伍家謙一向都好保護太太，雖然經常有在網上分享合照，但都會將對方遮樣，相當神秘。（IG圖片／vinceng88）

自從離開TVB之後，伍家謙轉型做KOL，又會在港台電視擔任節目主持，更不時在網上分享與太太之間的日常軼事，他以「阿太」來稱呼老婆，網民對阿太的習性相當熟悉，但從來只聞其名不見其人，因為伍家謙從來都不公開阿太樣貌，每次合照都用公仔遮住老婆個樣，或只有背面照，即使阿太自己都有開IG及FB專頁，也從不見樣，非常神秘。

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「懷孕的女人最美」，可能就是因為這個原因，伍家謙忍不住公開阿太的孕照，穿着白色紗裙的阿太，一手輕撫孕肚，溫柔地看着另一隻輕摸道具的手，雖然只露側面，但看得出五官精緻，充滿仙氣。伍家謙表示這張是原圖未執相，他寫道：「本來唔露面，但係話側面加陀B就破例一次喎。」網民留言大讚：「好靚好似明星」、「以為係苟芸慧」、「呀太現身喇！」原來阿太靚成咁，唔怪得收埋老婆唔畀人知。

伍家謙首度公開太太容貌，網民大讚靚到好似明星一樣。（IG圖片／vinceng88）