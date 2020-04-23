【機場特警．劇透】楊明罪大惡極　想分手但原來搞大咗何依婷個肚

《機場特警》第十八集劇透。

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上回講到，富家子楊偉仁失蹤，眾特警搜索不果，及後得悉為綁架案。詩嬅（鄧佩儀飾）羨慕凱晴（蔡思貝飾）得父親關心，此時喜獲廣源（陳嘉輝飾）來電。特警組協助處理綁架案，景山（張振朗飾）、凱晴察覺富商助手有可疑，追捕綁匪期間，二人同告受傷。凱晴擔心景山傷勢，卻見景山和安娜（湯洛雯飾）表現甜蜜。真兒（劉溫馨飾）遭男客人騷擾，該男子涉嫌偷竊被子謙拘捕。偉仁被綁架一案查出真相，詩嬅有感而發。孔劉（泰臣飾）大費周章，欲向詩嬅求婚，被她狠拒。廣源（陳嘉輝飾）為了生意，要詩嬅與孔劉訂婚。詩嬅大感失望，向天樂（王梓軒飾）哭訴。

鄧佩儀被求婚。（《機場特警》截圖）

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曉晨（賴慰玲飾）採訪凱晴與詩嬅，藉機打聽她們的擇偶條件。曉晨把汽車還給（黎振燁飾），打算偷拍昊正卻被發現。容義（楊明飾）與至安（何依婷飾）繼續冷戰，景山、安娜分別勸解，至安軟化，主動找容義，卻與惠萍（程可為飾）再起爭執。宏宇（潘志文飾）疑因食物中毒入院，雅妍（楊玉梅飾）認為與美茵（孫慧雪飾）的自製麵包有關，振赫（黃子恆飾）護航。曉晨失聯，昊正因擔心闖入其家中，即被拘捕。昊正突然昏倒，其後只得向曉晨坦白當日提出分手的原因。至安發現懷孕，難以接受。容義邀天機（許家傑飾）參加特警聚會，天機卻有秘密計劃。

何依婷俾人鬧。（《機場特警》截圖）

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