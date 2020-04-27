朱智賢曾參兩度參選「香港小姐」　靠《3日2夜》彈起即入劇組

朱智賢今日（27日）被香港傳媒發現與黎振燁在屯門山路上車廂單獨私會食蛋糕，涉背男友謝東閔「偷食」34歲人夫黎振燁。其實現年33歲的朱智賢曾兩度參選港姐，在2012年首次參選海選被簁，之後一年再次參選亦未能晉身決賽。雖然朱智賢未能在「香港小姐選舉」中獲得名次，但她其後亦加入無綫擔任娛樂新聞台主播。其後朱智賢在TVB知名旅遊節目《3日2夜》中憑着姣好身形大受觀眾歡迎而人氣急升，更隨即加入劇組，參演過包括《一屋老友記》、《愛‧回家之八時入席》、《誇世代》、《溏心風暴3》，去年在《白色強人》中飾演新聞媒體高層「康橋」一角備受注目，演技開始受到觀眾認可。而朱智賢早前在新劇《食腦喪B》與黎振燁有感情線，劇中佢有個小朋友再與朱智賢組織家庭，並會再生一個小朋友，現實中黎振燁與太太結婚5年，在今年年頭更暗示太太有喜。二人最近同拍劇集《食腦喪B》，問到該劇監製吳冠宇，他表示：「兩人在劇中有感情線，劇集已經煞科兩星期，thank you。」之後再沒有補充。

重溫朱智賢在《3日2夜》的「冰火二重天」精彩片段：

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