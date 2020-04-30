黎振燁偷食後即跪求原諒　太太念舊顧及老公前途終心軟

香港先生黎振燁（Jackson）跟無綫小花朱智賢日前被傳媒拍到在車廂密會偷食蛋糕，繼而傳出Jackson因搭上朱智賢而決定與懷孕8個月的太太離婚，兩人形象瞬間插水。昨日（29/4）朱智賢已經氹掂男友謝東閔開記者會，期間除了六度道歉，謝東閔亦說會陪她度過難關，希望大家給予女方空間。原本昨日無綫安排了Jackson跟太太會傳媒，但有指Jackson太太因不想做「大龍鳳」而改變主意不肯現身。

有指朱智賢曾哭求男朋友謝東閔原諒，並希望對方可以幫忙夾計編故事來為她解畫，藉此挽回形象。（資料圖片）

據知Jackson太太昨日因早上突然肚痛不適，故以胎兒安全為上才決定留家休息，而兩公婆亦計劃誕下BB後，返Jackson家與男方父母長沙灣家中坐月。其實偷食事件曝光後，Jackson已立即向下月臨盆的太太認錯，並搬回黃大仙跪求對方原諒。Jackson太太念及多年感情和老公的事業，最終決定原諒丈夫一同面對。另外，有傳媒報道正在上位之際突然爆出醜聞，Jackson向好友訴苦坦言明白所有事情都是自己一手造成，要重建公司對自己的信任亦非一朝一夕，故近日一直都留家反省，並向太太承諾不會再發生桃色事件。