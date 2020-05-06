《勇者義彥》粉絲必睇！山田孝之拍搞笑版三國　飾演角色竟是…

由福田雄一執導、大泉洋擔任主演的電影《新解釋·三國志》（12月11日公開）追加演員，山田孝之將飾演逆賊黃巾，最強的鬼神﹑呂布將由城田優扮演，酒池肉林的暴君﹑董卓將由佐藤二朗扮演。

電影《新解釋·三國志》官方宣傳圖片

該電影是將中國·後漢時代魏、吳、蜀三國圍繞中國霸權而群雄割據的史實整理而成的書籍《三國志》改編為原創劇本搬上銀幕。由執導過《今日我至叻!!》（今日から俺は!!）、《銀魂》系列作品的福田雄一導演掌鏡，大泉洋飾演劉備，諸葛孔明由室毅飾演，關羽由橋本哲 （橋本さとし）飾演，張飛由高橋努飾演。

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山田孝之飾演的黃巾黨的一員黃巾，是發動暴動的叛亂軍，也是引發《三國志》誕生契機的「黃巾之亂」的黃巾，在電影中，他將與不斷發牢騷的劉備有很多對手戲。山田孝之表示，一直期待的和大泉洋的共演！作為福田組的常客，演員佐藤二朗這次卻扮演了無比殘忍、冷酷無情的暴君董卓，他會擔心《三國志》的粉絲對他不滿意。小栗旬、賀來賢人應該也會來客串吧？畢竟都是福田班的常客。

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