區嘉雯奪金像獎最佳女配角　張可頤送祝福：佢嘅演技係嘆為觀止！

今屆香港電影金像獎賽果出爐，由現年67歲的區嘉雯憑電影《叔．叔》奪得「最佳女配角」，她直言沒想過得獎，現時心情相當興奮：「我要感激上主，因為我係教徒。更要多謝導演畀呢次機會我，總之我好開心！」近日她正為ViuTV新劇《暖男爸爸》趕工，同劇演員得知嘉雯姐獲獎紛紛祝賀，在劇中飾演嘉雯姐兒子的駱振偉更為「媽媽」獻吻，提早慶祝母親節，場面搞笑。

金像獎2020｜《叔．叔》區嘉雯奪女配角 曾三度封劇后正職係老師

駱振偉為嘉雯姐獻吻。

區嘉雯憑電影《叔．叔》奪得「最佳女配角」。（《叔．叔》劇照）

而同場的張可頤亦為拍檔得獎感興奮：「我去捧場嗰陣真係覺得好好睇，因為當初嘉雯邀請我欣賞，簡直覺得佢嘅演技係嘆為觀止！」 駱振偉則大讚自己「好腳頭」，帶旺戲裏的媽媽：「因為第一日同佢開工，覺得佢好sweet好nice，我講笑話，『呢個仔好腳頭』，當然我知唔關自己事啦！所以如果再旺啲，嘉雯姐可能憑呢套劇攞電視獎項，咁就大滿貫啦！」

（左起）區嘉雯、張可頤和駱振偉在ViuTV新劇《暖男爸爸》合作。

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