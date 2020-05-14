十八年後的終極告白．劇透｜羅浩銘魔化　強姦楊秀惠成功？

《十八年後的終極告白》第十九集劇透。

《十八年後的終極告白》上集提要，麗瑾（黃智雯飾）對警察工作失去當初的熱忱，提議朗（譚俊彥飾）生一起離開香港過新生活。朗生擔心終有日會東窗事發，為求賺快錢與麗瑾離開，不惜替鏡叔（鄭恕峰飾）、友齊（何啟南飾）的空殼公司做假帳核數，更答應跟曹伯晟（曾航生）同流合污，以半年時間賺取外國無憂的生活，敬一（陳山聰飾）眼見朗生越陷越深，卻又無從勸阻⋯⋯阮進（林嘉華飾）接近家富（何遠東飾）成功套料，懷疑啟思的死與七子有關，更孤注一擲到醫院找世達（司徒暉飾）⋯⋯麗瑾意外發現淑嫻（江欣燕飾）的遺物中竟有疑似朗生的東西，直接追問朗生！

又有情慾場面。（《十八年後的終極告白》截圖）

即睇上集《十八年後的終極告白》精彩內容：

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《十八年後的終極告白》最新一集講到，阮進為追查十八年前殺死啟思的真兇變得瘋狂，及後發現真兇原來是已死的國明，徹底崩潰，直至警方懷疑國明殺害淑嫻時或有「同黨」，更對朗生起疑，潛入朗生家，卻被麗瑾發現所阻⋯⋯朗生大感不妙，想立即離開香港，卻遭伯晟要脅阻止，進退維谷。鏡叔因上市計劃失敗，歸咎友齊。友齊不甘被凌辱，竟先下手為強對付鏡叔，更捉走家倩，藉以誘殺敬一！

拳王要強姦阿嫂？（《十八年後的終極告白》截圖）

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