降魔的2.0．劇透｜神秘數字「22」出現　究竟係咩意思？

《降魔的2.0》第九集劇透。

《降魔的2.0》上集講到，馬季（馬國明飾）突遭施襲，陷入昏迷。風獅爺（C君飾）突然在芷若（黃智雯飾）眼前現身，勸她切勿再干涉靈界之事。處於離魂狀態的馬季，一直迷失於幻境之中，並先後重遇其生命中最重要的人，還有被他消滅的魔。馬季背負殺死展明（黃子恆飾）的罪孽，一心只想求死贖罪，性命危在旦夕。另邊廂，偉豪（胡鴻鈞飾）往找比利（易宇航飾）決戰，威逼他放過馬季；貝娜（劉佩玥飾）求助風獅爺襄助卻不果。芷若默默守候在馬季身邊，其潛藏的鬼域記憶亦被喚醒。

小馬死咗？（《降魔的2.0》截圖）

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以下內容有《降魔的2.0》第四集劇透，逃生門在此：

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《降魔的2.0》下集內容，馬季甦醒，眾人放下心頭大石，並及時阻止偉豪消滅比利。佩玲（林凱恩飾）順利產子，心中仍記掛着展明，她心灰意冷，帶同嬰兒走上醫院天台。馬季向芷若坦白展明的死亡真相，芷若難以接受。經此一役，偉豪深深體會馬季背負降魔天命的無奈；同時，馬季亦處於降魔人的十字路口，對未知的前路感到迷惘。天才科學家艾鐵文（蔣志光飾）聯同富二代姊弟施萊斯（鄧佩儀飾）和施勞斯（麥凱程飾），調查比利的畫像失蹤之謎，還藉機接近馬季。一日，晶晶（謝雪心飾）家來了一位神秘訪客。

新角色要登場喇！（《降魔的2.0》截圖）

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