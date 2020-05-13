【七公主】林夏薇挑戰入行9年最大尺度演出：拍親熱戲要唔着衫！

林夏薇今日（13/5）現身將軍澳電視城出席無綫（TVB）新劇《七公主》拜神儀式，劇中她飾演共享空間經理顧語嫣，並會與徐榮和鄭子誠有一段三角關係。林夏薇透露今次是入行之來尺度最大的演出：「同徐榮拍親熱戲要唔着衫，仲要情緒起伏大，又要喊。到時要睇下點排呢場戲，又要做好防走光措施，費事影響個感情戲，親熱又要喊，顧唔到咁多，我靠徐榮帶我。」

林夏薇出席新劇《七公主》拜神儀式。（葉志明攝）

林夏薇在劇中會與鄭子誠和徐榮有一段三角關係。（葉志明攝）

為了演好角色令自己更投入，林夏薇更要求和老公分房瞓：「佢話『吓？咁大件事！』，我話我一工作就會冇咗自己，我想做好啲個角色，角色好多內心戲，我唔可以太過開心，唯有互相隔離下。（要隔離幾耐？）要睇劇情發展，套劇嘅大部份時間。」

為了演好角色，林夏薇更要求和老公分房瞓。（葉志明攝）

有別於過往經常出演的專業人士、教授等角色，林夏薇表示今次的角色要去到生無可戀的狀態：「喺拍攝現場，以前半夜都會聽到我笑，而家要收返，唔可以太過開心。（驚唔驚新演員覺得你好惡？）我已經事先講咗千祈唔好誤會，我唔係咁。如果大家有時叫我，我冇反應，我可能喺角色入面。」

林夏薇透露今次是入行之來尺度最大的演出。（葉志明攝）

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