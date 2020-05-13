【七公主】鄺潔楹多謝工人姐姐幫手做靶練劍：我有私下畀啲錢佢！

鄺潔楹（Judy）今日（13/5）以劍擊手Look現身將軍澳電視城出席無綫（TVB）新劇《七公主》拜神儀式，劇中她既是一名事務律師，又是一名劍擊手，從未接觸過這兩個職業的Judy直言非常期待，更特意找教練學習劍擊：「我係玩劍擊入面嘅重劍，學咗超過兩個月，開拍咗都要繼續練劍。監製想我可以玩到比賽，兩個禮拜前我已經試咗第一次比賽，雖然係同十幾歲嘅人玩，但佢哋幾歲就開始學，我真係有得分，但俾人捅咗十幾分。」

Judy以劍擊手look現身新劇《七公主》拜神儀式。（葉志明攝)

Judy私下非常勤力練劍，教練除了要她練體能外，還要她拮500下枕頭作為訓練。不過，日前Judy上載的家中練習片段就惹來抨擊，她找來工人姐姐拿着枕頭做靶給她練劍，不少網民都認為太危險，Judy解釋：「我仲未諗到一個好理想嘅方法畀我練呢500下，網民都好擔心工人姐姐，當初都有問佢要唔要戴面罩，佢話唔要戴，好相信我最近訓練嘅成果。之後教練叫我用尼龍繩吊住個枕頭拮，亦都唔使工人姐姐咁辛苦拎住。（有冇多謝姐姐？）私底下畀啲錢佢，請佢食返啲好嘢，佢幫咗我好多，又幫我拉筋。」