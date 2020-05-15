十八年後的終極告白．大結局劇透｜白髮譚俊彥出現代表唔使死？　

《十八年後的終極告白》大結局劇透。

《十八年後的終極告白》上集提要，阮進（林嘉華飾）為追查十八年前殺死啟思的真兇變得瘋狂，及後發現真兇原來是已死的國明，徹底崩潰，直至警方懷疑國明殺害淑嫻（江欣燕飾）時或有「同黨」，更對朗生（譚俊彥飾）起疑，潛入朗生家，卻被麗瑾（黃智雯飾）發現所阻⋯⋯朗生大感不妙，想立即離開香港，卻遭伯晟（曾航生飾）要脅阻止，進退維谷。鏡叔（鄭恕峰飾）因上市計劃失敗，歸咎友齊（何啟南飾）。友齊不甘被凌辱，竟先下手為強對付鏡叔，更捉走家倩（楊秀惠飾），藉以誘殺敬一（陳山聰飾）！

拳王要強姦阿嫂？（《十八年後的終極告白》截圖）

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《十八年後的終極告白》最後一集大結局講到，商業罪案調查科立案調查伯晟，朗生心知遲早查到自己頭上，認為離港一事不能再拖，遂向麗瑾謊稱要公幹，決定先行離開。就在朗生準備離港前夕，收到麗瑾電話，指阮進堅稱有證據證明淑嫻遇害當刻，朗生身在肇事船上。朗生震驚不已，決定找阮進游說，可是一切已太遲，此時，敬一亦趕來，要阻止朗生一錯再錯。去到最後一集，那幕七人一起在山上的畫面依然未出現，相信會在這一集揭曉，究竟是否平行時空？但有其他傳媒流出一張TVB的劇集，見到林朗生白髮蒼蒼的樣子，看衣服感覺像是囚衣，難道是在監獄渡過餘生？

呢幕究竟點解釋呢？（《十八年後的終極告白》劇照）

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