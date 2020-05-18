降魔的2.0．劇透｜胡鴻鈞要被收服！　但竟然有神秘力量拯救？

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《降魔的2.0》第十一集劇透。

《降魔的2.0》上集講到，鐵文（蔣志光飾）到晶晶（謝雪心飾）家尋找比利（易宇航飾）蹤影，並干擾貝娜（劉佩玥飾）靈體能量，令她一反常態，偉豪（胡鴻鈞飾）隱覺不妥。晶晶驚覺鐵文跟其弟莫有為（蔣志光飾）容貌極為相似，大喜。馬季（馬國明飾）再次遇到奇怪醉酒乘客阿花（譚凱琪飾），而每次都教他摸不着頭腦。馬季展開的士探靈團，勞斯（麥凱程飾）亦是座上客，探險期間怪事頻生……勞斯逐一收伏遊魂野鬼，馬季因而得悉勞斯亦是降魔同路人。惟二人降魔理念有別，不歡而散。萊斯（鄧佩儀飾）暗中到馬季家對付偉豪及莉莉（譚嘉儀飾），偉豪終不敵萊斯的強勁電磁波，莉莉更被萊斯捉走。

真係好易認錯。（《降魔的2.0》截圖）

即睇《降魔的2.0》上集精彩內容：

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以下內容有《降魔的2.0》第四集劇透，逃生門在此：

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《降魔的2.0》下集講到，芷若（黃智雯飾）在哥哥莊浩迅的獸醫診所幫忙，二人驚見異象……芷若回家後發現其貼身物品不翼而飛，最終與風獅爺（C君飾）結緣。芷若得風獅爺開天眼，發現自己可感應到靈體的記憶與情感。萊斯、勞斯從莉莉口中得知馬季身分；另邊廂，偉豪暗中教莉莉自救。鐵文威脅莉莉道出偉豪弱點，誰知一切盡在偉豪掌握之中。馬季獲釋，隨即聯同貝娜、嘟嘟Sir（韋家雄飾）趕往營救莉莉，終與鐵文碰面。勞斯出動要收伏偉豪，驚見一個熟悉身影；此時，萊斯遇險！

二人驚見異象。（《降魔的2.0》截圖）

即睇更多《降魔的2.0》下集精彩內容：

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