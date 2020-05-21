蔡依林無端多兩個混血細佬？坦認蔡爸另組家庭　雙親早離婚

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台灣天后蔡依林日前傳出多了兩個同父異母的混血細佬，一個5歲、一個未滿兩歲，是年過60歲的蔡爸在外與一名泰籍女子另組家庭後，連續生下的2個兒子，儼然是「老當益壯」的最佳代表。

據「時報週刊」報導，蔡依林的爸爸曾在泰國開工廠打拼，當時留下蔡媽在台灣獨立撫養兩個女兒。後來蔡爸返台，疑因工作關係認識一名泰籍女子，進而共組家庭，早期Jolin舉辦一些重要記者會或是演唱會場合，蔡爸與蔡媽都會一起出席沾光。

惟近十年來，已很少見到蔡爸身影，不過即使蔡爸已另組家庭，他與兩個女兒的感情仍是緊密和諧，去年2月蔡依林還曾在IG上分享一張照片，也是與蔡爸、家姐一起聚餐的合照。

即使蔡爸已另組家庭，他與兩個女兒的感情仍是緊密和諧，去年2月蔡依林還曾在IG上分享一張照片，也是與蔡爸、家姐一起聚餐的合照（IG@jolin_cai）

對於家中長輩私事意外遭掀，Jolin透過經紀人湯姆對外回覆：「我跟蔡爸、蔡媽確認過了，他們已經離婚，長輩的私事我們就尊重不多做打擾。」間接承認蔡爸與蔡媽早已離異的事實。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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