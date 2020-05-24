降魔的2.0．劇透｜鄧佩儀原來被魔控制！　馬國明有危險

《降魔的2.0》第十六集劇透

《降魔的2.0》上回講到，偉豪（胡鴻鈞飾）自知無力擺脫海魔操控，堅拒與母親（謝雪心飾）相認。失落時，偉豪憶起多年前認識少女嘉嘉（江嘉敏飾）的往事。晶晶從龍貓嫂（黃穎君飾）口中得知馬季（馬國明飾）為偉豪的事心煩，更誤以為偉豪四出作惡，只能為他誦經贖罪。馬季心痛無奈，召喚偉豪現身，二人大打出手。失意的馬季街上偶遇阿花（譚凱琪飾），從她的歌聲之中似有所悟。芷若（黃智雯飾）、風獅爺（C君飾）陪伴貝娜（劉佩玥飾）完成願望清單的心願，芷若為了解除馬季被魔所下的詛咒，提出與風獅爺交換條件。風獅爺眼見芷若執迷不悟，讓她知道一個真相。

佢又變魔喇！（《降魔的2.0》截圖）

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最新一集《降魔的2.0》內容，勞斯（麥凱程飾）對馬季的降魔血汗錢甚感興趣，對他鍥而不捨，萊斯（鄧佩儀飾）時刻擔心弟弟的安危。偉豪突闖萊斯家，原來他已得悉萊斯與魔的秘密；萊斯終道出當年之事，偉豪感同身受，主動與萊斯結盟。莉莉（譚嘉儀飾）驚悉貝娜離家出走，頓感擔心，貝娜終要面對與家人道別的時候。芷若見貝娜父親貝生對女兒的死裝作若無其事，大感奇怪。馬季想念與貝娜相處的時光，恰巧遇上刻薄乘客，赫然發現她就是貝娜母親貝太，並對馬季深感憤恨。馬季放不下對貝娜的愧疚！

勞斯對馬季的降魔血汗錢甚感興趣。(《降魔的2.0》截圖)

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