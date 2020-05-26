台灣金鐘視帝吳朋奉猝逝家中　經理人證實消息死因有待法醫鑑定

台灣「金鐘視帝」吳朋奉今（26日）驚傳倒臥家中陽台猝逝，享年55歲，消息一出震驚各界。對此他的經理人今早就證實該消息，指他在24日已經在家中過世，目前死因有待法醫鑑定報告出爐才知道。

吳朋奉24日已經在家中離世。（視覺中國）

吳朋奉縱橫影視圈多年，好演技無人不曉。2008年就以《木棉的印記》奪下第43屆金鐘獎迷你劇最佳男主角，之後戲約不斷幾乎一年都有一部以上電劇推出。除了在電視圈有成就之外，吳朋捧的好演技更在電影圈發光發亮，2010年以《父後七日》獲得第47屆金馬獎最佳男配角獎，2011年以《歸途》獲得第13屆台北電影節最佳男演員獎，2019年就以《第一響槍》獲得第54屆電視金鐘獎迷你劇集／電視電影男主角獎，集金鐘﹑金馬﹑台北電影節獎一身的他，絕對是一位不可多得的好演員。

吳朋奉的好演技令他獲得多個獎項。（視覺中國）

三金影帝吳朋奉的離開亦令許多圈中好友非常傷心，包括金曲獎台語歌后孫淑媚在Facebook留言道：「無法形容的沉痛與震驚，朋奉哥R.I.P.」並上貼一張自己與他合作的照片。而與他在劇集《老街狂想曲》中合作出演他兒子的沈建宏亦在Facebook發文悼念：「天呀，朋奉哥演過我爸。我演過他的兒子，公視的《老街狂想曲》您就這麼突然嗎？不敢相信，希望不是真的。」大家始終難以相信他的離開。

孫淑媚在Facebook發文匆悼念。（孫淑媚Facebook圖片）