萬遊攻略｜「混血索模」盧慧敏擁40吋長腿　網民勁Like傻大姐風格

講起「ViuTV女神」，大家的腦海中肯定會浮現出「Double S」沈殷怡和陳欣妍穿着比堅尼，在沙灘奔跑的畫面。不過，自遊埠節目《萬遊攻略》播出之後，主持盧慧敏（Amy）就有可能威脅到她們在網民心中的地位。這位擁有40吋長腿，兼香港與墨西哥混血的模特兒，一出場就已經俘虜了不少宅男的心。

香港與墨西哥混血的盧慧敏（Amy）受網民激讚主持風格夠可愛。（《萬遊攻略》電視截圖）

今年26歲的盧慧敏（Amy）出生於中美洲國家哥斯達黎加，5歲才跟從家人移居至香港，身為混血的她還精通西文、廣東話以及英文。



貌似沒有幕前經驗，但甚實她早已在模特兒界略有名氣，早在2013年，就因其她獨特的氣質和身高，在路邊被星探發掘繼而入行做模特兒。2016年,她更曾為為余文樂的潮牌「Mad Girl」拍廣告，其後更客串過《瑪嘉烈與大衛系列 - 前度》、《身後事務所》、《婚內情》和《仇老爺爺》等ViuTV劇集以及 《Kai Pop》、《如珠如寶》兩套電影，幕前演出經驗不多，但卻令人印象深刻。

「混血索模」盧慧敏前幾拿也客串過《瑪嘉烈與大衛系列 - 前度》、《身後事務所》、《婚內情》和《仇老爺爺》等ViuTV劇集。（劇照）

盧慧敏性格搞笑又可愛。（IG@lqamy）

ViuTV遊埠節目《萬遊攻略》 由強尼、潘杰寧、盧慧敏（Amy）及陳俞希（Hailey）主持，旅程中每位主持都只能用一萬元港幣預算去玩盡一個國家，非常適合精打細算的香港人。節目內容吸引年輕一代收看外，主持配搭亦都令人耳目一新，其中近幾集主持土耳其篇，主持界新人的盧慧敏（Amy）更因為主持風格而被網民激讚：「好可愛！」、「露齒笑好靚」和「長腿好正！」等。

強尼與盧慧敏有不錯的「化學效學」。（《萬遊攻略》電視截圖）

大家可能會覺得，她只是一個靠外表突圍的藝人，不過幕前的她卻與硬照中冷酷的她反差極大，舉手投足都充滿着童真，帶給觀眾喜感之餘，傻更更的又不會令人反感的。還記得《萬遊攻略》第9集中的一幕，她問拍檔強尼：「知唔知咩土耳其人飲咖啡時唔會做咩？」強尼說不知道。她回答：「唔會打架！」強尼：「點解？」她就洋洋得意的說：「因為唔會隔渣！」讓人由心笑了出來。

個gag好爛，不過好好笑。（《萬遊攻略》電視截圖）

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