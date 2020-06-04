【飛虎之雷霆極戰．劇透】被張曦雯利用　黃宗澤明知都要繼續

《飛虎之雷霆極戰》第十四集劇透

《飛虎之雷霆極戰》上回講到，神秘墮樓案疑點重重，死者生前懷疑受到特工逼供，礙於傳媒風聲，家成（苗僑偉飾）委派國棟低調處理，唯一證人竟是死者的女友皓月（張曦雯飾）。英國，Sam Colin（Lee Pace飾）遇上俄國特工的狙擊，失手被擒，目睹父母慘遭槍決，軟硬兼拖依然未肯轉投敵陣，生命危在旦夕。國棟（黃宗澤飾）帶皓月重返墮樓現場，協助嘉楠（余香凝飾）重新搜證，皓月一直暗暗注視警方舉動，雙方均有所隱瞞，互相猜疑。Sam被俄國特工囚禁，幾經艱苦終於逃出生天，特工局長卻不予以信任，Sam堅持不懈，毅然決定到香港親自追查晶片。家成與敏儀（蒙嘉慧飾）逐漸熟絡，巧與其父親歐陽正（林嘉華飾）認識，面對身份懸殊帶來的冷言相待，家成只能無奈忍受。國棟心系皓月狀況，被志強看穿男孩心事，午夜夢回，國棟不禁想起亡弟志斌（吳業坤飾），思前想後竟發覺志斌與墮樓死者存在大量共通點，於是他忽發奇想，決定再次回到現場。詎料，國棟與皓月遇上神秘襲擊。女特工被拘留期間突然發生異變，家成始料不及，雙方對峙。女特工離奇暴斃家成眼前，經嘉楠秘密鑒證發現詭異毒藥，是為特工任務失敗的滅口方式。飛虎總部發生命案，處長勃然大怒。

處長勃然大怒。（《飛虎之雷霆極戰》截圖）

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最新一集《飛虎之雷霆極戰》內容，總部發生命案，家成飽受困憂，因而冷落芳心暗許的敏儀，雙方感情停濟不前。

永飛傷勢未見起色，萬念俱灰，文龍（吳卓羲飾）不願放棄摯友，力勸永飛（梁競徽飾）重新振作，特意安排探望蘭姨（李麗麗飾），永飛聲淚俱下道盡一切辛酸，惟蘭姨依然毫無反應，永飛心如刀割。國棟貼身保護皓月，藉故開啟其男友生前的遊戲帳號查探，果然發現神秘聯絡人，家成卻帶來A Team無限期休假的消息，國棟無法繼續追查，對皓月的安危更是擔憂。夜深，皓月潛離安全屋，秘密與神秘人會面，皓月原來一直隸屬特工組織，隱藏身份潛伏香港。特工決定利用國棟追查晶片下落，並且對抗俄國特工，坐收漁人之利。另一邊廂，為了皓月的安危，國棟私下請求浩然（馬國明飾）協助，浩然深明事有蹊蹺，卻因家庭負擔猶豫不決，幾經掙扎還是決定深入虎穴，追查電腦遊戲的幕後真相。

兩個密密斟。（《飛虎之雷霆極戰》截圖）

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