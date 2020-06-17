陳奕迅怕被愛爾蘭共和軍炸死　唔敢去英國升學：媽媽陪足我一個月

陳奕迅因為自己諗得太多，所以曾經拒絕到英國升學。（影片截圖）

陳奕迅（Eason）以一系列「MAMA WITH ME」為題嘅影片，分享自己童年以及家人相處趣事。最近一集講到Eason原來當時十分抗拒到英國留學，原因係佢怕死：「當時流行愛爾蘭共和軍成日在公眾地方施襲，我怕死，所以唔去，覺得一定被人炸死。後來係哥哥特地聖誕節喺英國返嚟，同埋媽咪一齊陪我去。」Eason表示媽媽為了照顧自己，特地在寄宿學校附近租住了bnb，他更指「其實好辛苦，因為唔係酒店，所以媽咪好偉大。」他更指因為有家人的支持以及愛，令他衝破了心理障礙，甚至愛上了英國。「媽媽投放嘅時間，話無論有咩事我都喺（學校）對面。」

Eason同大自己5歲嘅哥哥當年一齊喺英國讀建築。

除了媽媽之外，哥哥陳澤迅（Jason)亦係Eason喺英國嘅另一支柱。「哥哥嘅陪伴係因為佢喺學校已經係一個型人、有份量，六百幾個學生得六、七個中國人，啲人見到我會係『 oh Jason,Eason Chan's 'his brother. Respect!』咁樣，佢哋應該係曾經恰過我哥哥，但恰唔到。」雖然有哥哥的保護，但陳奕迅仍然係避唔過被欺凌，他說：「試過將我整個人對摺，然後屁股放入膠桶，要整趺個桶先可以慢慢爬返出嚟，有比人恰，但我覺得其實幾好玩，只會令我更有幽默感。」

回憶返自己被塞入筒時，Eason好開心