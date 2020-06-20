鄧紫棋傳完秘婚再傳積極備孕　為生B連皮褲都唔再着？

歌手鄧紫棋（G.E.M.）與造型師男友Mark相愛3年，二人愈愛愈高調，不時網上放閃。早前傳出二人於1月時於泰國在家人見證下，舉辦了一場溫馨的婚禮，不過G.E.M.已經通過經理人否認傳聞，最近又傳出新消息，指G.E.M.正在積極備孕！

幾早前傳出鄧紫棋（G.E.M.）與造型師男友Mark泰國秘婚，近日又傳G.E.M.積極備孕。（IG圖片／markymark.23）

內地一名自稱「資深娛樂記者」的網友報料稱，「高音很絕的金魚女歌手，她前段時間和男造型師低調領證了，最近她也順利進入了人生的下個階段，逐漸減少工作量，開始備孕，女歌手對此還是非常重視的，不僅花重金請了營養師調整食譜，就連最愛的皮褲都不穿了，說是怕太緊勒住肚子。」雖然沒有指名道姓，但明顯暗示G.E.M. 與造型師男友Mark。

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G.E.M.於大年初一上載與外公一同送新年祝福，背景是充滿海島風情的泳池，外界盛傳兩家人同遊，並舉行低調婚禮。（IG圖片／gem0816）