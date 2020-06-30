曾試鏡《流星花園》　溫昇豪爭2cm高慘被Out？慶幸繼續堅持演戲

溫昇豪出席2020時尚客家服飾設計競賽啟動儀式，身為客家人，他最推崇客家人「硬頸」、「堅忍不拔」精神，也貫徹客家精神，提到在演藝圈受挫、堅持到底的經驗分享。他說，當年身高178cm，參加《流星花園》演員徵選，結果因身高未達標準（180cm）落選。日前他和該劇製作人柴智屏一起吃飯聊到此事，他笑說：「這就是不屈不饒，堅持到底的精神。」不到最後不知道誰是贏家。

向來演戲投入，喜歡研究劇本、角色、戲劇運作，溫昇豪表示，10年前就萌生想做製作人的念頭，經過這些年的籌備、培養，如今水到渠成，他認為時機已成熟，目前正和合夥人開發劇本，手上現在有一個醫療題材、體育題材的劇本在進行。

溫昇豪在年前的神劇《我們與惡的距離》有很大的發揮：

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日常生活中，溫昇豪也秉持著「惜食」珍惜食物資源，在外用餐如果東西沒吃完，他一定會打包，生活中也教育女兒不要浪費食物，「女兒2歲的時候就看過飢餓三十的影片，讓她知道珍惜食物的概念。」被問到曾合作《犀利人妻》的隋棠最近參與「蝴蝶朵朵」防治兒童性侵種子師資培訓課程，溫昇豪也表示，和女兒無話不談：「我從小就教她要保護自己，不管任何人，或親戚、熟人的碰觸，只要她覺得不舒服，都要表達出來。」

溫昇豪曾在TVB音樂劇場《愛情來的時候》，飾演徐子珊失憶前的男朋友：

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因為疫情關係，暫停海外工作，溫昇豪多了許多陪伴家人的時間，但這段期間他也沒閒著，公視《火神的眼淚》煞科後，除了讀新戲劇本，以及籌劃自製新戲，另外接拍知名刮鬍刀廣告，7月將播出，其他還有包括廣告及形象影片將陸續推出。

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