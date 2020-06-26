周杰倫領跑亞洲率先着Dior x AJ1 High　未發售已被炒至近20萬

周杰倫昨日（25日）在IG曬相為大家送上端午節祝福，相中的他身穿T-shirt牛仔褲，非常casual，不過最吸睛的要數他腳上的一對Nike波鞋，這是Dior和Kim Jones與Jordan Brand的合作款，限量版Air Jordan 1 High OG Dior運動鞋，目前尚未正式發售，難怪周杰倫忍不住「炫耀」一番：「哥想問問各位鞋頭，哥這樣算是全亞洲最速上腳的嗎？」這一Post引來諸多網友羨慕，近23萬人like，連陳冠希（Edison）都附上一個捂嘴的emoji，他於今日（26日）才收到，而關楚耀也貼上三個「火」emoji，並留言「Dior Mojito」。

這款波鞋去年在DIOR於邁阿密舉辦的2020男裝早秋成衣系列時裝發布會時率先亮相，分低筒和高筒款式，以灰白色打造，鞋身的Nike Logo由經典藍色Dior Oblique刺繡呈現，透明鞋底印有「DIOR」品牌名，傳統高奢與潮流運動的碰撞，為兩者都注入新鮮元素，活力十足。除了鞋類，今次還會發售一系列成衣，包括飛行員外套、連帽衛衣、短褲，還有漁夫帽、頸鏈、絲巾以及提花領帶等。

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Air Jordan 1 High OG Dior運動鞋將於7月8日發售，定價1.6萬和1.8萬港元。而在著名的波鞋App Stock X上，該款運動鞋已被炒到逾12萬港幣至19萬港幣不等，受歡迎程度可見一斑。