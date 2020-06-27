【晚吹】工人姐姐拒賣身　僱主咬住唔放：咁有無姊妹可以賣？

今集《晚吹》繼續由僱傭中介大爆僱主、家傭及中介三方之間的二三事。（影片截圖）

最新一集嘅《晚吹—又要威又要戴頭盔》繼續有4位僱傭中介做嘉賓，今集除咗講到工人姐姐來港後嘅住屋情況後，亦有講到工人姐姐遇過嘅性騷擾。中介穴身弓人表示：「試過有客問姐姐做一次幾錢，姐姐同佢講『我賣力唔賣身』後，個客再問『咁你教會有無姐妹可以賣?』」中介表示呢種情況最難搞，因為唔可以同客人嘅老婆講。至於另一位中介，旗下嘅工人姐姐亦曾遇過性騷擾：「姐姐成日feel到僱主喺佢後面唔知做咩，有次set手提去影，發覺原來佢餵BB飲奶時，僱主喺後面自瀆，佢覺得好嘔心，因為係日日都有，後來佢放假時同我投訴，我決定報警處理，因為有晒證據。」

有僱主竟然問姐姐幾多錢一次，比起霸王硬上弓係未好啲？！（影片截圖）

講到住屋問題，有中介表示簽約時，講到明工人姐姐會有房屋住，但到埗後才發現所謂嘅房係用嚟晾衫露台，工人姐姐反映過後，呢名僱主因為提供唔到房間而開除姐姐。另一位中介就提到：「2000呎屋，有房多，但工人要喺廚房地下瞓，或者喺廚房放罐頭個櫃，另一格係佢張床。」更有中介聽過有工人姐姐要瞓樓梯底。，之不過，亦有中介表示有位工人姐姐喺貝沙灣打工，所住嘅房間除有海景之外，亦有獨立洗手間，環境十分舒適。

性騷擾過程逐格睇