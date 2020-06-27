黎明自爆為拍《大城小事》　錯失買樓良機少賺十億︰這是責任

天王黎明（Leon）將於下星期三推出新歌《顧家》MV，早前率先在社交平台以賣關子的形式發布預告短片。黎明如今以家庭為重，過去他亦一向投資有道，喜愛買磚頭，不過他幾年前在內地節目中，自爆曾錯失一次大賺機會，該物業後來勁升20多倍，令他少賺了十幾億。

黎明三年前自爆錯失大賺的投資機會。（影片截圖）

2017年，黎明接受內地名嘴金星訪問，自爆2003年沙士時期，當時他正開拍自己投資的電影《大城小事》，「那是我公司第一部投資的電影，剛好香港是有非典（沙士），我有個好朋友想買個房子，我就跟他說趕緊買，非典是最低的價格」。

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黎明雖然力勸對方買樓，但自己沒有買，被反問為什麼不買，他笑稱：「我想一想，對呀！剛好有個朋友，他有一個很大的房子想賣，那時候好像是5千多萬。我朋友說：『你投資一部電影要2千萬，為什麼不把它給一半的首期付了？你不能撤嗎？』我說人家在上海等我，我怎麼能撤呢？」

黎明最後放棄入巿，選擇繼續開拍《大城小事》，最後電影票房僅1052萬元港幣，而他錯過的物業，後來已經升值20幾倍：「我相信今天的房價，應該已超過10多億了。」雖然黎明隱約表現了一點肉痛的表情，雖然洞悉在沙士時期買樓必賺，但黎明認為承諾和責任比較重要，最後沒有放生意拍檔飛機，「這是責任，他是因為相信我，才跟我合作。」他又自嘲自己是屬於虧蝕的老闆，但他會盡量不令拍擋蝕錢。

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黎明因投資《大城小事》，放棄最佳入巿機會。（電影《大城小事》海報）

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