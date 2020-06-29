何鴻燊逝世│何猷君奚夢瑤現身樂園　網友：未出殯合適嗎？

香港嘅疫情逐漸受控，市民都開始回復正常社交，兩大主題樂園重開後預約入場火速爆滿。估唔到賭王何鴻燊四房兒子何猷君同太太都有入場玩樂，迅速衝上微博熱搜，網友鬧佢守孝期間去玩相當唔尊重先人。

賭王何鴻燊生前相當疼錫各子女。（IG：@momomarioho）

何鴻燊逝世│何家報章刊登訃聞 驚現賭王第17名子女「何猷邦」

何家早幾日刊登訃聞，賭王將於下月9號設靈10號出殯，同時亦令神隱多時何生第17名子女何猷邦身份曝光。何猷君呢日被影到同太太奚夢瑤現身迪士尼樂園，佢地身穿黑色衫，同兩名友人喺餐廳食飯，猷君更戴上米奇老鼠耳仔頭飾，童心未泯，離場時更手持大袋戰利品。猷君表示8個月囝囝喺屋企，對哥哥猷邦嘅問題表示不回應。

何猷君同太太奚夢瑤現身主題樂園。（IG：@momomarioho）

中國人傳統上先人過身後，後人需要守孝，治喪期間儘量不登門拜訪親友，服喪期間遠離娛樂場所，以表示對先人禮敬追思。雖然依家唔使守孝3年，但賭王尚未設靈，身為孝子去主題樂園遊玩，大批網友留言質疑猷君：「這個時候不太好吧。」「你爹還未出殯就去遊樂場，真的合適嗎？」亦有人指奚夢瑤小腹平坦唔似有第二胎。

何鴻燊逝世│訃聞令賭王第六名兒子曝光 何猷邦疑為四房長子

網友對何猷君守孝期間到主題樂園議論紛紛。（微博截圖）