【港姐2020】陳煦凝Amber係動漫界KOL　舊相出土半年激減30磅

上星期是《2020香港小姐競選》為第一批參賽者進行網上面試的日子，而6月30日則有79位參選佳麗入TVB面試。其實今屆參選佳麗普遍來說都相當不錯，除了大熱人選郭栢妍、廖慧儀和鄺靜汶之外，現年24歲的陳煦凝（Amber）也算是大家的討論焦點。

面試時陳煦凝（Amber Chan）身形變得十分Fit，還練出了腹肌。（資料圖片）

現年24歲，身高1米6的陳煦凝（Amber）報稱是一名理財策劃顧問，但其實已活躍於動漫圈多年，除扮演過動漫角色（Cosplay）外，更在宅男界略有知名度，也在兩年前的動漫節中為PlayStation擔任過Showgirl。

兩年前動漫節上的陳煦凝（Amber Chan）較為豐滿，予人一種嬌滴滴、可愛的感覺。（網上圖片）

據知，她一直都以直播遊戲、出席大小活動為職業，同時也曾是司徒夾帶的公司網絡藝人娛樂（Vlogger Entertainment Limited）旗下的藝人之一，直至今年年頭才正式解約。一直都以「肥妹仔」形象示人的Amber Chan，也是在半年前才開始減肥。她為了這個香港小姐競選，真是準備得十分充足。

陳煦凝（Amber Chan）用了約半年時間減肥。（IG@amberchann46）

點擊睇 陳煦凝（Amber Chan）舊照：

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據知今年年頭陳煦凝（Amber Chan）已經離開了Vlogger Entertainment，不過現在她的介紹還張貼在網頁上。（截圖）

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