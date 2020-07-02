那些我愛過的人．劇透｜黃翠如林文龍拍拖有暗湧　再被神秘人恐嚇

TVB劇集《那些我愛過的人》上回講到方樂汶（黃翠如飾）遇襲受傷，幸好姜煜誠（林文龍飾）及時出現，二人關係再次靠近。古希晨（馬貫東飾）擔心芊芊（王卓淇飾）出走會令病情惡化，與方書文（連詩雅飾）四出尋找，發現芊芊可能與男友一起。方樂汶以過來人身分勸解姜煜誠，姜煜誠終願意在子優（蘇皓兒飾）的歌手合約上簽名。Sabrina（陳自瑤飾）一夜情後懷孕打算墮胎，及後因照顧幸而（黃芷晴飾）母性大發，放棄墮胎的想法。方書文說服古希晨轉讀病理科不果，希晨更避回診所冷靜，蚊滋（麥皓兒飾）乘機離間兩人感情！芊芊與男友重逢後四出遊玩，補償錯失的七年。煜誠陪同樂汶往片場見客卻遭埋伏，兩人命懸一線！

方樂汶（黃翠如飾）同姜煜誠（林文龍飾）再次遇襲！（劇照）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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最新一集講到方樂汶與姜煜誠經歷死裏逃生後終於拍拖，並以定位手錶來確保樂汶安全。書文與希晨拜祭芊芊，遇見她的男友，還談到嘉豪（黃嘉樂飾）突然消失……希晨抗拒書文重提讀病理科，一時錯手竟然誤傷她，加上蚊滋從中作梗，令夫妻誤會加深。

蚊滋（麥皓兒飾）從中作梗！（劇照）

另邊廂，子優出道後大受歡迎，朱炳（顧定軒飾）卻意志消沉。煜誠勸嘉炳堅持夢想，嘉炳決定到錄音室當學徒。樂汶收到恐嚇電話，神秘人威脅會對她身邊的人不利。

朱炳（顧定軒飾）意志消沉。（YouTube影片截圖）

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