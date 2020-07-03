【殺手】盤點史上8大暗殺事件　第一位導致2000萬人死亡

無綫劇集《殺手》講述一個虛構的殺手世界，故事中還存有殺手、殺手經理人以及殺手界清道夫等職業，而殺手當中陳豪就飾演一個名為「喬星」（Zero）的頂尖殺手，更以零失敗率位列殺手排行榜的第一位。 不過陳豪（飾喬星）又算什麼呢？世界史上也出現過不少震驚國際的暗殺事件，除了近期的「金正恩暗殺疑雲」外，還有林肯、馬丁·路德·金和甘地等刺殺。以下就為大家盤點「歷史上最著名的8大暗殺事件」。

陳豪飾演的「喬星」（Zero）為殺手界第一位。

以色列總理拉賓（左）、前美國總統克林頓（中）和前巴勒斯坦自治政府主席，阿拉法特（右）。（網上圖片）

8. 以色列總理拉賓遇刺身亡

1995年11月4日為猶太教的安息日，於晚上大約有10萬名市民在以色列首都，特拉維夫市中心的國王廣場舉行和平集會。在7時50分，當以色列總理拉賓演講完畢後，正要離開時，就遭到一名猶太青年從人群中衝出，並連開數槍，敦到醫院時因傷重身亡。

當時正值是以色列以及巴勒斯坦方的談判和解進程，以色列總理拉賓遇害後，雙方的和平就一直處於膠着狀態。

「朝鮮義士」安重根於1909年刺殺日本政界重臣元老伊藤博文。（網上圖片）

7. 安重根刺殺伊藤博文

伊藤博文於1885年起出任日本首相，在任期間發動了甲午戰爭、日俄戰爭，並使大連地區成為日本租界。戰爭期間，他也是日本吞併朝鮮地區後，日本殖民地的「韓國統監」。1909年10月26日，他到了哈爾濱會見俄國財政大臣戈果甫佐夫時，就於車站月台上被安重根擊斃。

暗殺事件雖然成功，但日本就籍此逼使當時的大韓帝國簽訂《日韓合併條約》，正式吞併了朝鮮，令朝鮮進入長達35年的日治時期。

美國總統甘迺迪遇刺於1963年11月遇刺身亡。（視覺中國 / 美聯社）

6. 美國總統甘迺迪遇刺身亡

1963年11月22日美國第35任總統甘迺迪在夫人和德州州長陪同下，乘坐開蓬車駛過德州的迪利廣場接受民眾的歡呼和支持，正當車輛行進到一半時，就從附近大樓中傳出3下槍聲，第二槍和第三槍擊中了甘迺迪的頸和腦部，送到醫院就被證實死亡。

美國總統甘迺迪遇刺震驚國際。（網上圖片）

美國總統甘迺迪遇刺後震驚國際，除了槍手奧斯華的動機成疑外，案中的疑點也引起了人們的廣泛猜測，並產生了很多關於甘迺迪遇刺案的陰謀論。例如就有網民指出，案件完結後三年內，案中18名關鍵證人亦相繼死亡，其他115名證人也在各種離奇事件中自殺或被謀殺，令人猜測背後是有莫大勢力在消滅罪證。

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