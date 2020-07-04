【雙層公寓】Netflix拒抽起節目　小林快相片被事務所刪走

參加戀愛真人騷《雙層公寓》的22歲日本女摔角手木村花，疑因疑網路欺凌，上月在家中自殺身亡。富士電視台之後宣布節目停播並永久停拍，其亦曾向同時擁有《雙層公寓》播映權的Netflix提議將節目抽起，但Netflix未有將節目下架。

在節目中與木村花起爭執的小林快，據報已跟所屬事務所約滿，其相片及資料已從公司官網刪走，他原本目標是要做個揀篤笑演員。

日本傳媒報道，在節目中與木村花起爭執的小林快已跟所屬事務所約滿，他原本目標是要做個揀篤笑演員，但其相片及資料已從公司官網刪走。（影片截圖）

木村花於5月底自殺輕生，同樣是女摔角手的媽媽木村響子怒控節目節害死女兒。（Twitter）

雖然節目宣布永久停拍，但風波未停，木村響子接受傳媒訪問，怒控節目造假，製造節目效果引起輿論，令女兒走上絕路，節目組要為女兒的死負責。《雙層公寓》雖然強調沒有劇本，但參加者卻需依照工作人員指示拍攝，木村響子公開女兒的生前LINE聊天紀錄，指她在節目上向小林快發嬲，是根據工作人員的指示而行，更指原本工作人員慫恿她怒摑小林快，但木村花最後只是怒拍掉對方帽子。此舉惹來網民攻擊，木村花曾向友人傳訊息訴苦，為聽從工作人員「做效果」苦惱，她最終亦疑不堪網絡暴力而輕生。

木村花享年22歲。（ 網上圖片）

木村響子同時又爆節目參加者要簽署封口同意書，禁止對外爆料。富士電視台社長遠藤龍之介隨後召開記者會，監製兼董事大多亮在會上承認確實有與參加者簽同意書，但沒有強迫及煽動參加者，同時否認曾慫恿木村花掌摑小林快的指控。