張鈞甯自揭20年前舊情　激短髮型成網民焦點

張鈞甯主演台劇《未來清單》，該劇的穿越劇情引發網友討論，回憶過往，她自曝戀愛史，提到20年前高中時期，曾暗戀過一名建中樂旗隊的男生，害羞地說：「現在已經忘了對方的名字。」而展望未來，20年後的工作狀態，她想投入幕後相關的工作以及發展副業。

當年張鈞甯是景美女中儀隊隊長，剪了一頭和現在一樣的短髮，俏麗有型，暗戀的建中男生則是在樂旗隊，名字雖然忘了，但她仍記得那段青澀歲月，會學男生喝純水，一喝就是10年；提到《未來清單》中的穿越劇情，她認為回到以前或未來都很好，每一個階段都有當時的歲月，與發生的奇妙時刻。」

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她說，10年前的自己，天不怕地不怕，擁有衝勁與勇敢；現在的自己則更為成熟，未來若能看到成家立業的自己，也很期待，不過張鈞甯也關心自己的身材未來會不會走樣，工作人員打趣她每天跑步流汗對自己的要求甚高，此生身材都不可能變形，笑虧「但可能有異味」，讓她哭笑不得。

王柏傑也被問到穿越問題，表示希望能回到20歲，「那時候我很肥，會叫他減肥！」坦言當時體重80公斤，現在靠勤運動、多喝水，體重維持在68到72公斤之間。藍鈞天則稱會回到11歲當留學生的那一年，「當年臨時被家裡送出國唸書，到了學校宿舍後，發現全部都是外國人，而自己一句英文都不會講，花了很多時間適應。」藍鈞天坦言會告訴當時的自己，「沒什麼好怕的。」

名模吳宜樺也有與藍鈞天相同經驗，透露2013年自己剛出國擔任模特兒，「一個女生在國外，語言一竅不通，一個人工作，心裡很害怕！」她想回到當時告訴自己，「別怕，要好好照顧自己！」此外，她也自曝小時曾叛逆，離家出走過一天，讓爸媽很擔心，若可以，她也想回到那時，阻止自己不要這樣子做。

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