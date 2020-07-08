星級日日瘦│容祖兒迷上跳繩　提醒運動要點不易傷膝蓋

容祖兒（Joey）近日愛上跳繩練氣，每日跳繩三、四千下，一連兩日在社交網上載做完運動的素顏大汗淋漓相片，引來同樣熱愛運動的天后鄭秀文留言：「爆汗2.0」。其實跳繩好處多，是一種「低耗時、高耗能」，在短時間內快速燃燒體內脂肪的有效減肥方式！

容祖兒在IG分享自己的跳繩紀錄為4,015下，更振示終極目標是10,000下。（IG@yungchoyee截圖）

跳繩是一種結合帶氧、無氧的運動，在跳躍的動作中，可鍛鍊全身的肌肉，又可同時訓練肌肉的協調力，跳完繩後可持續燃燒脂肪。曾有人實測連續每天跳繩10分鐘，7日瘦了4公斤，有帶氧運動專家表示，跳繩10分鐘消耗的卡路里與慢跑1小時相約，同樣可消耗約300卡，是減肥入門最佳運動。

Joey目前每天跳繩3,000至4,000下，她希望之後可以每天增加1,000下，目標是每日跳10,000下。有人擔心她這樣會傷膝蓋，Joey提出運動要點，避免受傷：「其實只要避免在太硬的地面上進行，集中力量在腹部，這樣應該兩位阿哥唔會投訴，跳之前千其唔可以飲太多水，否則橫丫腸一定痛。」

JOEY點睇都唔似40歲。（IG：@yungchoyee）

注意跳繩前後都要做足拉筋，根據自己情況，每3~5分鐘便休息伸展10~30秒，循環幾次，利用「高低強度間歇訓練」，可持續燃燒熱量長達6小時以上，強效燃燒脂肪。Joey亦同意跳繩屬低耗時高耗能運動，她留言說：「跳5分鐘繩等於慢跑半個鐘係咪好抵先？」

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