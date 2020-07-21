【殺手．劇透】黎耀祥江美儀感情昇華　淑嫻出口化解多年鬱結

《殺手》第十七集劇透。

《殺手》上回講到，閻武（黎耀祥飾）發現淑嫻（江美儀飾）因耀漢（邵卓堯飾）的病缺錢，冒險接下高風險訂單，弄得一身傷。易蘭（龔嘉欣飾）稱要住進閻武家，還替他推單。向茜（李佳芯飾）找蘇菲亞申請成為殺手經理人取代查理，可是她未能完成考驗。易蘭因另一位殺手插手而未能完成訂單要求，與玉蓮理論卻不果。耀漢及後離世，易蘭建議閻武趁機會跟淑嫻一起。閻武一直致電淑嫻沒人接聽。

閻武與淑嫻成為本周的主軸。（劇照）

以下內容有劇透，逃生門在此：

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《殺手》最新一集講到 ,閻武帶淑嫻離港散心，當地有流氓認得閻武襲擊他，期間遇上雅雯。閻武本打算向流氓解釋當年的誤會，卻因愧疚不敢見他。閻武買醉自責，翌晨淑嫻成功游說流氓與閻武見面，讓閻武當面道歉。玉鳳苦着臉光顧咖啡店，原來他正為疑似涉及殺手的兇案苦惱。向茜與森森擔心玉鳳會查出喬星，森森把玉鳳的證據偷走，但原來玉鳳已另存證據。喬星召集眾人開會，商討對策……

睇睇昨晚預告片段：

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