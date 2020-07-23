黃心穎賀利物浦捧英超獎盃　眼利網民推測與許志安因球迷身份結緣

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

在今日（23日）凌晨上演的英超大賽吸引大批球迷捧場，利物浦在主場晏菲路球場擊敗車路士，30年來終於捧走英超冠軍獎盃，不少利迷都大感興奮！身為利物浦球迷的黃心穎在IG Post出一張於晏菲路球場的留影，並寫道：「Some things are worth the wait, worth the fight. YNWA（You'll Never Walk Alone.）Keep going. （有些事情值得等，值得去爭取，你永遠不會獨行，繼續走下去。」

利物浦在主場晏菲路球場擊敗車路士，30年來終於捧走英超冠軍獎盃，不少利迷都大感興奮！（Getty Images）

其實心穎自去年的「安心事件」後已經有一段時間未有活躍幕前，不過她亦有不時在社交平台分享日常生活。不少網民認為心穎的留言正如自己的心聲，希望可以同利物浦一樣走出低谷。另一邊廂，有網民聯想到許志安是著名利物浦球迷，他曾在2009年以香港利物浦球迷協會會長的身份參加「渣打銀行環球夥伴計畫發布會」，當時他還獲贈利物浦頸巾，安仔更公開承認自己是「一世KOP」。

黃心穎在IG Post出一張於晏菲路球場的留影。（IG@jacquelinebwong）

不過心穎前男友馬國明其實是曼聯球迷，而利物浦同曼聯在英超是宿敵，不少網民都直言同樣支持利物浦的心穎與安仔更加志趣相投，暗示兩人有可能因為球迷身份而結緣，從而發展出感情。不過一切都只是網民的推斷，亦有可能只是純屬巧合！

許志安曾以香港利物浦球迷協會會長的身份參加「渣打銀行環球夥伴計畫發布會」。（視覺中國）

+42
+41
+40

同場加映：【多圖】伍樂怡逐漸走出喪母之痛　疫情下滑水：保持健康健美快樂

+39
+38
+37
【多圖】胡美貽曬比堅尼泳照騷完美側面　結實小腹成亮點
【多圖】曾淑雅Jumbo出海吹海風　頭髮亂晒依然搶鏡
張寶兒大曬比堅尼婚紗照再傳好事近　擺Cool爆表情激似小S
Angelababy被爆片酬縮水轉戰Sell貨　銷售額僅千四萬被張雨綺抛離
周家蔚進駐抖音大玩Filter　瀏海造型意外同徐子珊撞樣
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。