黃心穎賀利物浦捧英超獎盃　眼利網民推測與許志安因球迷身份結緣

在今日（23日）凌晨上演的英超大賽吸引大批球迷捧場，利物浦在主場晏菲路球場擊敗車路士，30年來終於捧走英超冠軍獎盃，不少利迷都大感興奮！身為利物浦球迷的黃心穎在IG Post出一張於晏菲路球場的留影，並寫道：「Some things are worth the wait, worth the fight. YNWA（You'll Never Walk Alone.）Keep going. （有些事情值得等，值得去爭取，你永遠不會獨行，繼續走下去。」

利物浦在主場晏菲路球場擊敗車路士，30年來終於捧走英超冠軍獎盃，不少利迷都大感興奮！（Getty Images）

其實心穎自去年的「安心事件」後已經有一段時間未有活躍幕前，不過她亦有不時在社交平台分享日常生活。不少網民認為心穎的留言正如自己的心聲，希望可以同利物浦一樣走出低谷。另一邊廂，有網民聯想到許志安是著名利物浦球迷，他曾在2009年以香港利物浦球迷協會會長的身份參加「渣打銀行環球夥伴計畫發布會」，當時他還獲贈利物浦頸巾，安仔更公開承認自己是「一世KOP」。

黃心穎在IG Post出一張於晏菲路球場的留影。（IG@jacquelinebwong）

不過心穎前男友馬國明其實是曼聯球迷，而利物浦同曼聯在英超是宿敵，不少網民都直言同樣支持利物浦的心穎與安仔更加志趣相投，暗示兩人有可能因為球迷身份而結緣，從而發展出感情。不過一切都只是網民的推斷，亦有可能只是純屬巧合！

許志安曾以香港利物浦球迷協會會長的身份參加「渣打銀行環球夥伴計畫發布會」。（視覺中國）

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