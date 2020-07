黃心穎賀利物浦捧英超獎盃　眼利網民推測與許志安因球迷身份結緣

在今日(23日)凌晨上演的英超大賽吸引大批球迷捧場,利物浦在主場晏菲路球場擊敗車路士,30年來終於捧走英超冠軍獎盃,不少利迷都大感興奮!身為利物浦球迷的黃心穎在IG Post出一張於晏菲路球場的留影,並寫道:「Some things are worth the wait, worth the fight. YNWA(You'll Never Walk Alone.)Keep going. (有些事情值得等,值得去爭取,你永遠不會獨行,繼續走下去。」