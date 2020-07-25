49歲蘇慧倫突被傳6年婚姻觸礁嬲到想掟嘢？坦言曾懷疑老公

台灣凍齡女神蘇慧倫6年前與「滑板教父」孫益民登記結婚，隔年誕下一子。樂在家庭的她，近來正處於家庭、工作兩頭燒：「因為時間好像被切得碎一點，而且我『變身速度』也比較不順暢，一切都必須提早安排，有工作也得跟家人先說好。」囝囝會突然半途吵著找她嗎？她眼神裡閃著母愛：「他現在還好，以前比較黏我，我現在跟他講因為要工作，所以陪他的時間變少，他也會懂。」去年跨年，蘇慧倫意外成為「收視女王」，5歲的兒子在電視上看到她無比興奮，「後來幫他洗澡，他竟突然對我說，『媽媽妳下次唱歌，我也要去唱！』」

結婚6年多，去年乎然冒出婚變流言，當下是否優雅全失？蘇慧倫竊笑：「我是沒有氣到想摔東西，但第一個想法是怎麼有這報導出來？還懷疑老公是不是真有在外面說過這種話？對我來說早有抗體，畢竟一路走來，也習慣了，比較能以輕鬆與幽默態度去面對這些。」她慶幸夫家的親戚長輩都算開明， 不會大驚小怪，「我還滿幸運的，因為我姊也是藝人，我媽媽甚至比我們還淡定。」

蘇慧倫曾是元祖級文青女神，49歲愈來愈靚被封凍齡仙女：

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歲月似乎對蘇慧倫特別眷顧，即使闊別多年，再出場仍贏來「凍齡女神」的謬讚，對她而言是壓力還是助力？她笑笑；「很久以前，我在媒體面前就說過，如果有一天拍到我不堪的樣子，請不要用崩壞來形容我，我深知愈被看見，愈要清楚自己是誰？雖然目前好像有點美好，但我還是有點壓力。」

蘇慧倫有好多歌都好hit。(蘇慧倫微博圖片)

好奇她的凍齡秘方？她面露尷尬：「如果我說這真的跟基因有關係是不是很討厭？像我媽媽現在雖然70幾歲，但看起來也是偏年輕，但我是有保持運動習慣，過去是一周起碼2次重訓，現在為了演唱會，運動量有增加，至少要讓自己流汗，心跳有加速的感覺。」她還推崇多喝水，也會服用保健食品，甚至嘗試膠原蛋白，盡可能維持「凍齡」。不過她也說會坦然面對老態，「總有一天紋路會變多，地心引力會垮，但就算改變了還是可以有她美好的樣子吧。」

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