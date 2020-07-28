陳豪自爆曾成年無工開欠下十萬卡數　黎耀祥大爆圈中豪氣男女星

視帝陳豪 ( Moses ) 早前盛傳以港幣3000萬包薪續約無綫，成為無綫旗下薪酬最高的藝人，劇集拍完一部接一部，雖然現時新冠肺炎疫情嚴重，但Moses依然有工開有劇拍，收入絕對不成問題。加上他向來深受各大品牌的喜愛，之前在外接Job亦接到手軟，賺埋不少外快。然而，他也曾經窮困過，日前他接受訪問時，就透露最窮的日子要以信用卡借貸度日，最高紀錄曾欠下10萬元卡數。而與他一起受訪的另一位視帝黎耀祥 (祥仔)，就自言初入行已有穩定收入，加上他會量入而出，所以未試過無飯開的日子。

陳豪與黎糧祥早前齊接受訪問。

Moses日前與祥仔一起為林盛斌 ( Bob )和伍詠薇 (伍姑娘) 主持的邵氏兄弟節目《Tiger's Talk》擔任嘉賓。伍姑娘重提Moses當年由模特兒出身，之後轉戰影壇拍戲，再進軍電視界，認為他的成名之路比起祥仔較容易行，祥仔要由藝訓班慢慢捱出頭。對此，Moses也承認自己走的路相對比祥仔舒服，但他初入行時也是要由配角做起，試過拍電影無對白，亦都試過經歷了人生最窮困的日子。Moses表示：「我做模特兒時代幾搵到錢，不過當時我有心做演員，喺電影圈又唔太吃香，開始冇嘢撈，試過成年冇工開，完全冇收入，惟有用卡數冚卡數，差唔多有10萬卡數。」但他並不會問屋企人拿錢，堅持靠自己努力工作，後來才慢慢多了演出機會。

Moses曾欠下十萬蚊卡數。

Moses又自爆他拍攝電影《晚九朝五》的年代，年輕的他幾乎每晚都去夜蒲，後來卻突然醒覺了，他形容當時的感覺就如有一盞射燈照住自己似的，覺得這樣很浪費時間，他說：「係時候為人生做番啲嘢，於是就180度轉變，自此之後冇再踏足夜場，好努力為人生拼搏。」伍姑娘問他夜蒲時是否很多女埋身？他即笑言：「想係咁想，但永遠都空手而回，講就無敵，做就無力。我係唔會爛醉嘅人，主要係跳吓舞，自己溝唔到女咪睇人溝女。」他直言後來才驚覺自己根本不喜歡這種晚晚夜蒲的生活，他只是想陪朋友。而祥仔就指自己不愛夜蒲，人生只去過一次Disco，去完就以後都不再去了。

Moses日前與祥仔一起為林盛斌 ( Bob )和伍詠薇 (伍姑娘) 主持的訪談節目擔任嘉賓。

祥仔就大爆圈中有位女星非常闊綽，開工經常都「萬歲」，而張衞偉亦是豪氣之人。祥仔說：「有位女演員唔係成日拍，久唔久先返嚟拍劇，有一日外景放午飯，平時正路求其一間酒樓就算，點知佢就搵附近一間名牌酒樓，補幾千蚊出嚟食，完全冇詐型。」伍姑娘叫他開名時，他即說：「咪就係袁詠儀囉！當年張衞健最興放低幾千蚊，直接扣數唔使次次畀錢埋單，好有型。」

袁詠儀與張衞健。(微博圖片)