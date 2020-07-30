【殺手．劇透】高海寧成下一個死者？　清道夫出動遭致命襲擊

《殺手》第二十四集劇透。

《殺手》上回講到，啟揚（謝東閔飾）收購祥法的飲食集團，還向素之（麥明詩飾）求婚。向茜（李佳芯飾）前男友周卓然（陳嘉輝飾）從加拿大回港欲見兒子，向茜大感徬徨。Eagle（陳國峰飾）再找易蘭（龔嘉欣飾）報仇，易蘭得悉建義之死與喬星（陳豪飾）有關。蘇菲亞（羅蘭飾）即將退休，暗示可解決二人紛爭者便有實力接任。向茜打算送朗希到加拿大留學，喬星得知後，插手調查卓然。

Eagle再找易蘭報仇。（《殺手》截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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《殺手》最新一集講到，森森（高海寧飾）的清道夫團隊接了訂單，要清理女屍，但現場死者竟是男性，蘇菲亞懷疑是殺手獵人所為。易蘭為了報仇，與喬星進行對決。向茜收到告密信，猜測信件由喬星寄出。閻武（黎耀祥飾）叫紹秉（林景程飾）投資茶餐廳，紹秉明知被騙仍願意投資，閻武終於心軟教他絕技。玉鳳（吳業坤飾）為了確認自己的推測，繼續找證據。森森團隊再接訂單，卻遇上突襲。

擔心陳豪要應戰。（《殺手》截圖）

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呢場戲陳豪型到爆炸。（《殺手》截圖）

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