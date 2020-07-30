高海寧微博過千萬流量獲金V認證　威盡TVB花旦：好難Keep

高Ling首次喺內地拍劇，雖然戲份兩日就拍完，但播出後獲不少關注，難怪佢咁開心。（微博圖片）

高海寧除左《迷網》同《殺手》之外，內地亦有《三十而已》喺內地熱播，劇中飾演馬志威香港女友嘅高海寧，雖然只屬客串成份，但卻成功引起關注，劇集播出時，更多次「空降」微博回覆粉絲嘅回題，令其微博粉絲人數急增100萬，比其IG 54萬followers多足一部。此外，高ling嘅微博亦喺短短一日之內，由原來嘅「橙V」變成「金V」認證。

劇集播出初期，高Ling微博只係得個人認證嘅橙V。

但昨晚已經火速變為「紅V」再晉級為「金V」，絕對係身份的象徵。

要獲得「金V」認證，首要條件係閱讀數要有1000萬，假如達唔到的話，隨時會被降呢，換言之，高Ling呢個星期嘅發文，有逾1000萬人睇過！再睇睇同樣都係花旦嘅陳敏之、楊怡、譚凱琪、唐詩詠，甚至係歌手梁詠琪，雖然幾位嘅微博粉絲都比高Ling要多，但無一個獲「金V」或者「紅V」的認證，今次高Ling真係威威。

再睇睇其他花旦小生，雖然粉絲人數比高Ling ，但無一個有「紅v」的。

今午她出席《殺手》宣傳活動時，提到「金V」一事，表現十分興奮，並謂：「係呀，流量過一千萬先有，我開頭唔知，都係微博通知我先知，自己好開心，但啲人話好難keep。」問到會否食住個勢返內地發娶，高Ling就話唔到自己控制，但都好想試試：「呢啲唔到我諗，首先要睇有無人搵，又要睇我有無期、公司傾唔傾得成，唔係自己可以決定，但如果有機會都想繼續嘗試。」

高Ling在劇中因掌摑江疏影而被粉絲指未夠資格，如今有金V的她是否夠晒資格呢?!（影片截圖）

近年內地三五不時搵藝人做帶貨直播，高Ling透露曾經都有人搵佢接洽，但最終傾唔成。「有傾過抖音、護膚品，我睇其他人帶貨好似一晚有幾千萬，呢個我就未接觸得到。搵我做嘅係類似拎住杯茶，然後話飲完皮膚變好嘅短片。」