【女人必學100道菜】江美儀正面回應網民批評：拍薑都拍畀人睇咩

《女人必學100道菜》由江美儀及蕭秀香主持，教觀眾煮出各種家常小菜，不過播出4集以來，就已經有不少網民投訴，菜式難度太高，播出的煮食過程太少以及主持互動不夠，沒有火花。今日江美儀出席劇集《殺手》活動時就回應了網民的批評。

由江美儀及蕭秀香主持的節目《女人必學100道菜》同到不少批評。（網上圖片）

江美儀：「而家先做咗幾集，其實有啲好簡單嘅喺後面，有啲只係蒸排骨同埋菜心炒牛肉。至於餸菜幾時出街，我哋控制唔到。大家睇晒先評係咪真係咁深，有時太簡單都會有人話太簡單。」她也表示，節目講解的餸菜煮法，有分難易高低，適合不同程度的人學。

女人必學100道菜│四大原因令節目負評十足 煮得好真係嫁得出？

女人必學100道菜│三姐由飯盒女王變名廚 艱苦之路曝光：差啲死

有網民話菜式難度太高。（《女人必學100道菜》截圖）

江美儀：「因為節組想節奏快啲，唔通拍薑都拍畀人睇，如果有需要，真係可以上myTVSuper睇返個完整版。」更表示，自己在拍節目前已經熟習了才拍攝，她說：「25個餸自己喺屋企練好晒先拍。我個人好認真，一個星期有7日，有3日就喺屋企練習，其中一個餸練咗5次先夠膽拍。」

江美儀正面回應網民批評。（陳順禎攝）

有網民批評兩位主持不夠火花，她聞言就大笑：「時間尚早啫，睇多幾集你就明㗎啦，哈哈哈，大家繼續睇落去啦。」