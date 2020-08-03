【慾罷不能】Francesca被飛後當街咀澳洲女模　網民狠批炒作新聞

Netflix人氣真人騷《慾罷不能》（Too Hot To Handle）雖然已經播完，但仍吸引大批網民追看一眾參賽者的感情生活。當中以Francesca Farago和Harry Jowsey的戀情最為觸目，兩人由相戀求婚到分手都十分高調，日前渣男Harry表示要控告女方因公開分手一事而令他名譽受損。昨晚Francesca就被傳媒拍得跟澳洲模特兒Casey Boonstra當街熱吻，一地都係花生！

【慾罷不能】渣男Harry因分手失廿萬粉絲 告Francesca令其名譽受損

根據外國傳媒報道，Francesca跟Harry分手後曾跟人騷演員Vinny Guadagnino約會，但昨晚就被拍得跟澳洲模特兒Casey Boonstra熱吻的畫面，震驚所有粉絲。不過Francesca和Casey昨晚分別在Instagram上載了限時動態，互相稱呼大家為「好朋友」和「Baby」。

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在Instagram間接澄清後，相信兩人只是好朋友，不過報道一出就吸引了大批網民熱烈討論。有網民認為Francesca被Harry狠飛後受了極大刺激，而轉玩「She She戀」。但有網民就指出Francesca曾在《慾罷不能》中揚言冇男人唔得，加上幾星期前才跟Vinny Guadagnino約會，故今次當街咀Casey，根本是純粹炒作。

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