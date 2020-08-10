《延禧》《皓鑭傳》後　吳謹言、聶遠3度組CP！今次終於到時裝劇

內地女星吳謹言出道多年，一直處於不溫不火的狀態，直到出演《延禧攻略》，才真正讓大家看到她的演技功底，這部劇是由吳謹言和聶遠、秦嵐等主演，幾位主演在私下的關係也是相當的不錯，憑藉著這次的出色表現，也讓她成為了皇宮中一道亮麗的風景線。

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除了吳謹言之外，沉寂了很久的聶遠在劇中也備受關注，因為飾演乾隆而再度翻紅。除了《延禧攻略》之外，兩人還合作過《皓鑭傳》，聶遠飾演足智多謀的呂不韋，而吳謹言則飾演秦始皇生母李皓鑭，因命運與時局無法相愛。不過結尾兩人像是初識一樣相會於洛陽，粉絲也算是放心了。

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在這兩部劇之後，吳謹言和聶遠兩人又合作了一部新的作品：《幸福還會來敲門》，這部劇在去年年底煞科，今年8月開播，目前呼聲還是相當不錯的。和前兩部劇不同的是，這部劇是一部時裝劇，講述的是醫生黃自立（聶遠飾），在經歷了人生打擊後，意外成為民警方言（吳謹言飾）的幫扶對象，並在她的熱心幫助下，重拾信心走出低谷，再次追求人生幸福的勵志故事。

黃自立原本是一名主刀醫生，因為一次醫療事故失去了自己的工作，當上了外賣員的他感覺生活無望，自暴自棄，對生活相當絕望，在一段時間內成為了派出所的常客。

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聶遠的演技一直都受到大家的稱讚，這一次在劇中同樣表現沉穩，很有主刀醫生的氣場。吳謹言飾演的方言是一位非常善良的民警，時常耐心地開解黃自立，兩人在劇中的對手戲非常多，而且不管是場景還是服裝都是非常的到位。

黃自立在與吳謹言的交往中逐漸產生了感情，兩人默契感十足，真不愧是合作過兩部戲的，眼神之間都是戲，另外，配角毛俊傑目前也是大家非常期待的一個角色，她之前在《醜女無敵》中的表現還是和讓人欣賞。

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