初度遊｜港男Tony爆喊之謎　歷家中巨變：有啲人20幾年都一帆風順

Tony解釋點解會喺青年旅舍喊爆,原因係無安全感,同埋有感係巨變。(影片截圖)

ViuTV《初度遊》30歲港男Tony因為喺日本青年旅舍崩潰喊爆，而引起不少網民討論。昨晚節目播出最後一集，呢位被網民形容為被寵壞的小baby嘅港男，喺前往奈良期間，就向工作人員解釋點解自己喊得咁淒涼。他指因為爸爸過世後，身為長子嘅佢突然要負起養家嘅責任，所以十分抗拒巨變。「有啲人20幾年都係一帆風順，我應該都係安安穩穩到3、40歲先會發生嘢，但估唔到咁快。20幾年前喺我腦囟未生埋時發生，我真係接受唔到巨變。就好似青年旅舍咁，我可以話係一種巨變，因為我用香港城市角度代入，老實講一場巨變令我無咩安全感。」

去到奈良東大寺,因為入場費關係,所以Tony只係喺外圍參觀。(影片截圖)

Tony又認為自己去完日本返到香港都係要面對好多嘢，所以難以做到所謂嘅放下，但亦都盡量做到活在當下。Tony又謂甚少向人講出心底話，主要係擔心別人嘅眼光，他更以「自卑」形容自己，又話身邊朋友都結婚有家庭，但自己至今仍然咩都無，睇嚟Tony嘅心病都幾嚴重。

30歲人連打雞蛋都話係第一次……(影片截圖)

節目尾聲，工作人員安排Tony去到大阪屋企做沙發客，佢都好有心咁買咗八達通、Tempo紙巾、東鐵lego作為手信，期間，Tony亦好努力咁用英文同對方溝通。不過，喺整章魚燒時，Tony竟然連雞蛋都唔識打，仲透露平時好少煮嘢食，唔知係因為屋企人照顧得太周到、定平日工作忙到連煮飯嘅時間都無呢？