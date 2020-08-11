中國新說唱3|朴宰範加盟遭網友質疑節目初心　五導師得兩位中國籍

愛奇藝自製真人騷《中國新說唱》第三季（首季為《中國有嘻哈》）日前正式官宣所有導師，繼吳亦凡、GAI（周延）、潘瑋柏、張靚穎公開後，美籍韓裔Rapper朴宰範（Jay Park）強勢加盟，即刻掀起網友熱議。

朴宰範的Rap實力不俗。（Instagram@jparkitrighthere）

相信熟悉韓星的網友對朴宰範一定不會陌生，他曾任韓國男團2PM隊長，其後退出單飛，在韓國說唱界擁有一席之地，是AOMG、H1GHR MUSIC兩個廠牌的主理人，同時也是Jay Z公司Roc Nation簽約的唯一一位亞洲人，集Rap、唱跳實力於一身。朴宰範的加入，無疑為節目注入新鮮感，又帶來一批觀眾。

H1GHR MUSIC合輯。（Instagram@h1ghrmusic）

昨日（10日），節目發布五位導師合作的CYPHER歌曲《RAPSTAR》，展現各自魅力。當中朴宰範更首次嘗試中文Rap，雖然發音不太標準，但依然展現出Rap實力，可謂誠意十足。

然而，在宣布朴宰範加盟節目後，網上出現了不少爭議聲。主要是針對他的語言，因為在《中國有嘻哈》時，MC Jin（歐陽靖）的英文Rap相當犀利，但應節目要求，改唱普通話，而朴宰範只懂英文與韓文，因此有網友不滿節目雙標，疑惑為什麼要找聽不懂中文的導師，更質疑其國籍問題，不過五位導師中，其實只有兩位是中國籍，除朴宰範之外，潘瑋柏也是美國籍，吳亦凡則是加拿大籍。儘管如此，也有網友表示期待，認為導師有實力足矣，期望聽到好的作品。